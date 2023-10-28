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Trezeguet 11’e dönüyor

Alanya maçında sol kanatta sakatlığı bulunan Trezeguet'nin yerine görev alan Bardhi'den verim alamayan Abdullah Avcı'nın gözü Mısırlı yıldızdan gelecek haberde. Sakatlık konusunda küçük bir ihtimal olsa dahi oyuncusunu riske etmek istemeyen Avcı, bugün sağlık kurulu ile yapacağı görüşme sonunda Trezeguet için kararını verecek. Yetenekli oyuncunun görev almayı çok istediği belirtiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Trezeguet 11’e dönüyor
Alanya maçında sol kanatta sakatlığı bulunan Trezeguet'nin yerine görev alan Bardhi'den verim alamayan Abdullah Avcı'nın gözü Mısırlı yıldızdan gelecek haberde. Sakatlık konusunda küçük bir ihtimal olsa dahi oyuncusunu riske etmek istemeyen Avcı, bugün sağlık kurulu ile yapacağı görüşme sonunda Trezeguet için kararını verecek. Yetenekli oyuncunun görev almayı çok istediği belirtiliyor.
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