Haberler Trabzonspor Nwakaeme heyecanı

Nwakaeme heyecanı

Hem Ertuğrul Doğan hem de Abdullah Avcı, ‘Onunla iletişimimiz kuvvetli’ açıklaması yapınca taraftarlar Nijeryalı yıldızın geri döneceği heyecanını yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nwakaeme heyecanı

Trabzonspor'dan geçtiğimiz sezon başında ayrılan Anthony Nwakaeme, ayrılışının üzerinden yaklaşık 1.5 sezon geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor. Bordo-mavili taraftarların takımda yeniden görmek istediği 34 yaşındaki yıldız kulüple bağlarını hiç kopartmadı. Kulübüyle sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Nwakaeme için aynı gün içerisinde hem Başkan Ertuğrul Doğan hem de teknik direktör Abdullah Avcı, "Onunla iletişimimiz kuvvetli" açıklamasını yapınca taraftarlar da yıldız ismin geri dönebileceğine dair yorumlarda bulundu. Başkan Doğan, "Eğer hocamız isterse neden olmasın?" derken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Nwakaeme'nin bulunduğu mevkide oynayan Trezeguet ve arada geri dönecek olan Orsic'in performansına göre yıl sonunda bir değerlendirme yapabileceği ifade edildi.

DİĞER
Anwar El Ghazi kimdir? Filistin paylaşımı sonrası sözleşmesi feshedildi! Anwar El Ghazi nereli, kaç yaşında, hangi takımda?
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail'e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz
Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi!
F.Bahçe'de karar zamanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına eleştiri!
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Teklif yaptık...
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
20 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! (19 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pep soslu F.Bahçe! Pep soslu F.Bahçe! 00:23
F.Bahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş! F.Bahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş! 00:19
Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi! Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi! 00:19
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına eleştiri! Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına eleştiri! 00:19
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Teklif yaptık... Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Teklif yaptık... 00:19
Doğan: O maçtan sonra kararımı verdim! Doğan: O maçtan sonra kararımı verdim! 00:19
Daha Eski
Ablası gerçeği açıkladı! Meğer Ronaldo'nun yaşı... Ablası gerçeği açıkladı! Meğer Ronaldo'nun yaşı... 00:19
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 00:19
Zaniolo'nun cezasını duyurdular! Zaniolo'nun cezasını duyurdular! 00:19
Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! 00:19
F.Bahçe'den ayrılan o isim değere bindi! F.Bahçe'den ayrılan o isim değere bindi! 00:19
Dursun Özbek duyurdu! "Anlaşmayı yaptık" Dursun Özbek duyurdu! "Anlaşmayı yaptık" 00:19