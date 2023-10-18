Büyük değişim Kasım’da

Fırtına, pazartesi günü Papara Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı, ikinci dönemine mutlaka galibiyetle başlamak istiyor. Sonrasında üst üste 2 deplasmana gidilecek. İstanbul'da önce Karagümrük'le kozlarını paylaşacak Fırtına, sonraki hafta ise Fenerbahçe derbisine çıkacak. 12. haftada ise iç sahada rakip Konyaspor. Kasım'daki Milli araya kadar maksimum puanı toplamayı hedefleyen Avcı, o arayı adeta mini bir kamp fırsatı olarak görüyor ve oyun anlamında esas dokunuşları da Kasım'da yapmayı planlıyor.