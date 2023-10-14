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Kulüpten sürpriz

Trabzonspor yürüme engelli Münevver Taflan'a doğum günü kutlaması yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Kulüpten sürpriz

Trabzonspor yürüme engelli Münevver Taflan'a doğum günü kutlaması yaptı. 60 yaşına giren Taflan'a Kahramanmaraş Caddesi'ndeki özel bankında yapılan doğum günü kutlamasına altyapı futbolcuları pasta getirdi. Taflan'a ayrıca bordomavili kulüp tarafından çiçek ve isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

STURRIDGE TUTUKLANACAK

Liverpool ve Trabzonspor'un eski yıldızı Sturridge, 2019'da Amerika'da köpeğini kaybetmişti. Köpeğini bulana 30 bin dolar ödül vadetmişti. Sturridge'in köpeğini bulan Washington, ödeme alamadığı için Los Angeles mahkemesine başvurdu. Mahkeme, Sturridge için tutuklama emri çıkardı.

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