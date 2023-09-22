Kalmak istiyorum

Trabzonspor'un Schalke'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mehmet Can Aydın, açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, bordo-mavili takımdaki geleceği ve performansına ilişkin konuştu. Trabzonspor forması giymekten mutlu olduğunu belirten 21 yaşındaki sağ bek, "Kiralık olarak geldim ama kendimi Trabzonspor'a ait hissediyorum. Bu büyük bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor isterse kalmayı düşünüyorum. Benim Almanya'da en iyi arkadaşlarım Trabzonludur. Ondan dolayı Trabzon'u önceden tanıyordum. Bu şehri seviyorum. Ben sakinliği severim. Ailem de burayı seviyor. İnşallah buraya gelmek ve kalmak istiyorlar. Trabzon'da futbol oynamak ve yaşamak benim için çok güzel" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Beşiktaş maçı sonrası kendisine sarılmasına ilişkin de konuşan genç futbolcu, "Hocama minnettarım. Bana şans verdi, güvendiği için. İyi maç çıkarttım. Böyle devam edip, böyle çalışmamız lazım" dedi.