Haberler Trabzonspor Farklı kazanıyorlar

Farklı kazanıyorlar

Trabzonspor, Bjelica döneminde gollü ve farklı galibiyetlere imza attı. Hırvat hocanın idaresinde geçtiğimiz sezon Karagümrük'ü 4-1, Giresun'u 4-2, Alanya'yı 5-1'lik skorlarla mağlup etmişlerdi. Bu sezon da Kasımpaşa'yı 5-1'le geçtiler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Farklı kazanıyorlar

Trabzonspor, Bjelica döneminde gollü ve farklı galibiyetlere imza attı. Hırvat hocanın idaresinde geçtiğimiz sezon Karagümrük'ü 4-1, Giresun'u 4-2, Alanya'yı 5-1'lik skorlarla mağlup etmişlerdi. Bu sezon da Kasımpaşa'yı 5-1'le geçtiler.

SAVUNMA DERSLERİ

Fırtına sezona 1-0'lık Antalya galibiyetiyle başladıktan sonra çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatamadı. Galatasaray'a 2-0, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi. Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Bjelica milli arada savunmaya özel idman yaptırıyor.

PUAN ORTALAMASI 2.25

Karadeniz devi, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde toplam 12 maça çıktı. Rakip ağları 27 defa havalandırdı. 2.25 gibi yüksek bir gol ortalaması tutturdu. Trabzonspor, Bjelica yönetiminde çıktığı 12 maçın 11'inde rakip ağları havalandırmayı başardı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan şok talep! Yönetime iletti...
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! İşte ele alınacak konular
F.Bahçe'ye Van de Beek müjdesi!
G.Saray'da iki yıldıza zam kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya dev golcü! Anlaşma tamam
Fırtına yeni transferini resmen duyurdu!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI? Türkiye'nin kredi notu kaç?
İşte Survivor'ın 3. yarışmacısı!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" 08:16
Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" 07:32
Brezilyalı Bitello Aslan'a Brezilyalı Bitello Aslan'a 07:05
Bakan Bak tribünde Bakan Bak tribünde 01:41
Ümitler kaybetti Ümitler kaybetti 01:40
Böyle gitmez Böyle gitmez 01:38
Daha Eski
Sergenler Bertuğlar! Sergenler Bertuğlar! 01:37
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:25
Eskişehir'de büyük coşku Eskişehir'de büyük coşku 01:24
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:23
Her şeyi yaptık Her şeyi yaptık 01:23
Kuntz'un yanlışları Kuntz'un yanlışları 01:21