Farklı kazanıyorlar

Trabzonspor, Bjelica döneminde gollü ve farklı galibiyetlere imza attı. Hırvat hocanın idaresinde geçtiğimiz sezon Karagümrük'ü 4-1, Giresun'u 4-2, Alanya'yı 5-1'lik skorlarla mağlup etmişlerdi. Bu sezon da Kasımpaşa'yı 5-1'le geçtiler.

SAVUNMA DERSLERİ

Fırtına sezona 1-0'lık Antalya galibiyetiyle başladıktan sonra çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatamadı. Galatasaray'a 2-0, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi. Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Bjelica milli arada savunmaya özel idman yaptırıyor.

PUAN ORTALAMASI 2.25

Karadeniz devi, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde toplam 12 maça çıktı. Rakip ağları 27 defa havalandırdı. 2.25 gibi yüksek bir gol ortalaması tutturdu. Trabzonspor, Bjelica yönetiminde çıktığı 12 maçın 11'inde rakip ağları havalandırmayı başardı.