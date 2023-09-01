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Kasımpaşa - Trabzonspor maçı CANLI

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında kozlarını paylaşıyor. İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 20:57
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. haftada Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar'ın yönetiyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki bordo-mavililer, zorlu müsabakadan mutlak 3 puan hedeflnde. Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında iyi bir sonuç almak istiyor.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kasımpaşa: Giannotis, Neto, Duhan, Omeruo, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Aytaç, Yasin, Erdem

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, M. Can, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Enis

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BORDO-MAVİLİLER 5 EKSİK

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.

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