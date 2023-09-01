Kasımpaşa - Trabzonspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. haftada Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar'ın yönetiyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki bordo-mavililer, zorlu müsabakadan mutlak 3 puan hedeflnde. Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında iyi bir sonuç almak istiyor.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Kasımpaşa:
Kasımpaşa:Giannotis, Neto, Duhan, Omeruo, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Aytaç, Yasin, Erdem
Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, M. Can, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Enis
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
BORDO-MAVİLİLER 5 EKSİK
Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.