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Siopis ağır şartlarda ayrıldı

500 bin euro’dan vazgeçen ön libero; Yunanistan, İngiltere ve Arabistan’a giderse 700, Türkiye’de bir takıma imza atarsa 2 milyon euro ödeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Siopis ağır şartlarda ayrıldı

Fırtına ile Siopis arasındaki fesih anlaşmasının şartları ortaya çıktı. Yunan futbolcu, Trabzon'a 242 bin 500 euro fesih bedeli verecek. Menajeri de 257 bin 500 euro'luk alacağından vazgeçti. Bu anlaşmadan 500 bin euro kazanan Trabzonspor, ayrıca oyuncunun bir sonraki transferi için de çok ağır şartlar koydu. 29 yaşındaki ön libero, 31.12.2023'e kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Lig'den bir kulübe transfer olursa 700 bin euro veya Türkiye'de bir Süper Lig takımına giderse 2 milyon euro ödeyecek. Fırtına sosyal medya hesabından Siopis'e veda etti.

2021 yılında Aytemiz Alanya'dan 1 milyon euro'ya alınan Manolis Siopis, Trabzonspor ile çıktığı 77 maçta 1 asist yaptı.

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