Gençleri takip etti

Teknik direktör Bjelica, Trabzonspor akademisinde genç avına çıktı. Bordo-mavili takımın hocası, U19 takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sebat Gençlik ile oynadığı hazırlık maçını teknik ekibiyle birlikte izledi. Gençlerin sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı müsabakada Bjelica, genç yetenekler hakkında çeşitli notlar aldı.
Teknik direktör Bjelica, Trabzonspor akademisinde genç avına çıktı. Bordo-mavili takımın hocası, U19 takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sebat Gençlik ile oynadığı hazırlık maçını teknik ekibiyle birlikte izledi. Gençlerin sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı müsabakada Bjelica, genç yetenekler hakkında çeşitli notlar aldı.