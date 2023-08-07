Haberler Trabzonspor Gençleri takip etti

Gençleri takip etti

Teknik direktör Bjelica, Trabzonspor akademisinde genç avına çıktı. Bordo-mavili takımın hocası, U19 takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sebat Gençlik ile oynadığı hazırlık maçını teknik ekibiyle birlikte izledi. Gençlerin sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı müsabakada Bjelica, genç yetenekler hakkında çeşitli notlar aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Gençleri takip etti
Teknik direktör Bjelica, Trabzonspor akademisinde genç avına çıktı. Bordo-mavili takımın hocası, U19 takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sebat Gençlik ile oynadığı hazırlık maçını teknik ekibiyle birlikte izledi. Gençlerin sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı müsabakada Bjelica, genç yetenekler hakkında çeşitli notlar aldı.
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