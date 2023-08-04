Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Bruno Petkovic!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Bruno Petkovic!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da uzun süredir transfer listesinde yer alan Bruno Petkovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bordo-mavililerden oyuncunun kulübüne flaş bir mesaj verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Bruno Petkovic!

Karadeniz devinin transferi için uzun süredir uğraştığı Bruno Petkovic konusunda düğüm bir türlü çözülmüyor. Dinamo Zagreb, Hırvat golcü için Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonrası karar vereceğini bildirmişti. Önceki akşam Astana maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve etkili bir oyun oynayan 28 yaşındaki santrfor için Trabzonspor cevap beklemeye başladı. Ancak İtalyan gazeteci Marzio, Cagliari'nin Trabzonspor'a rakip olduğunu yazdı. Marzio, Petkovic'in daha önce İtalya'da Catania, Varese, Reggiana, Trapani, Bologna ve Hellas Verona için oynadığını hatırlatarak Cagliari'yi daha çok istediğini yazdı. Her şeye rağmen Bjelica'nın devrede olmasının Trabzonspor'u öne çıkarabileceği belirtildi. Bordo-mavililerin Zagreb'e 'Artık kararınızı verin' dediği dile getirildi.

DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de gecenin sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’ de yarışmacı verdiği cevap sonrası…
CHP'li belediyenin kötü kokuya çözümü: Rögarları naylon kaplamak
F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi!
Cimbom'dan ikna turları! Orta saha Barcelona'dan
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Kampl sesleri!
Uğurcan Çakır'a İspanyol kancası! Teklif...
Deprem son dakika! 4 Ağustos deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! 01:30
Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! 01:30
4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 01:29
Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay 01:29
Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! 01:29
Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı 01:29
Daha Eski
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... 01:29
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı 01:29
Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! 01:29
F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor 01:29
Bordeaux'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Bordeaux'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 01:29
F.Bahçe resmen duyurdu! Kiralık gitti F.Bahçe resmen duyurdu! Kiralık gitti 01:29