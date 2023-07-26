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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Tochi Chukwuani ile anlaşma sağladı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan orta saha mevkisine transfer hamlesi geldi. Bordo-mavililer, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı orta saha Tochi Chukwuani ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:25
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Tochi Chukwuani ile anlaşma sağladı!

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermeyi amaçlayan Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın isteklerine göre hareket eden yönetim, genç bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavililer, 'Yeni Pogba' olarak anılan 20 yaşındaki Tochi Chukwuani transferinde anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre; Danimarka Superliga ekibi Lyngby'de forma giyen oyuncuyla yaptığı görüşmelerde el sıkışan Fırtına, transferi resmi olarak duyurmak üzere.

Hem oyuncu hem de kulubüyle prensip anlaşmasına varan Trabzonspor yönetiminin, sağlık kontrollerinin ardından transferi açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Lyngby'de 23 resmi maçta forma giyen Chukwuani, 1 gollük katkı verdi.

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