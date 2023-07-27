Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da transfer sırası Delaney'de! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Trabzonspor'da transfer sırası Delaney'de! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Chukwuani için anlaşma sağlayan Trabzonspor, Sevilla forması giyen Delaney’e de kanca attı. 31 yaşındaki orta saha ile görüşme yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da transfer sırası Delaney'de! Menajeriyle görüşme gerçekleşti

Orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani'nın işini bitiren Trabzonspor, Sevilla forması giyen Thomas Delaney için de girişimlerde bulunuyor. Kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu ile Trabzonspor'un dışında Kopenhag'ın da ilgilendiği dile getiriliyor. Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun menajeri ile ilk teması kurdu ve nabız yokladı. Piyasa değeri 2 milyon euro olan Delaney için Sevilla kulübünün bir bonservis bedeli talep ettiği ancak henüz rakamın kesinlik kazanmadığı ifade edildi. Yönetim bu transferi de bitirmek için yoğun çaba gösteriyor.

437 maçta 37 gol, 36 asist üreten Delaney, Danimarka Milli Takımı'nda da 72 maçta 7 gol attı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan 4 bomba birden! O isim Zaha'yı bile gölgede bırakacak...
Evlenene devletten ikramiye desteği: Kimler yararlanabilir? Ne kadar ödeme yapılıyor?
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu
F.Bahçe'den flaş karar! İngiliz ekibinin yıldızına kiralık teklifi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Chukwuani Trabzon'da!
Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha!
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
2023 KPSS/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı
YKS tercihleri saat kaçta başlıyor 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha çıkışı F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha çıkışı 01:06
İsmail Kartal: Hala eksiklerimiz var İsmail Kartal: Hala eksiklerimiz var 01:06
F.Bahçe evinde coştu! Tur kapısını araladı F.Bahçe evinde coştu! Tur kapısını araladı 01:06
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu 01:06
İsmail Kartal'dan transfer sözleri! İsmail Kartal'dan transfer sözleri! 01:06
Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı 01:06
Daha Eski
Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... 01:06
Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a 01:06
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı 01:06
G.Saray'da sakatlık şoku! Zaha... G.Saray'da sakatlık şoku! Zaha... 01:05
ManU Fred'in fiyatını belirledi! G.Saray... ManU Fred'in fiyatını belirledi! G.Saray... 01:05
F.Bahçe'den Zaha için bomba açıklama! F.Bahçe'den Zaha için bomba açıklama! 01:05