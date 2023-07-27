Fırtına fena esti

Trabzonspor, Slovenya kampındaki beşinci ve son hazırlık maçında Triglav Kranj'ı 4-0 yendi. İlk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan, Rabotnicki'yi ise 4-1 yenen bordo-mavililer, ikinci galibiyetini alarak kampı tamamladı. 4. dakikada Abdurrahman Bayram'ın yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok, kayarak golü attı: 1-0. 50'de Abdurrahman Bayram'ın ortasını Umut tamamladı: 2-0. 60'ta Bardhi'nin köşe vuruşuna iyi yükselen Teklic, kafa ile fileleri sarstı: 3-0. 78'de Poyraz Yıldırım skoru ilan etti: 4-0.