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Fırtına fena esti

Salı günü Rabotnicki’yi 4-1 mağlup eden bordo mavililer, Slovenya’daki son hazırlık maçında dün de Triglav Kranj’ı dağıttı. Umut Bozok (2), Tonio Teklic ve Poyraz Yıldırım ile fark geldi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Fırtına fena esti

Trabzonspor, Slovenya kampındaki beşinci ve son hazırlık maçında Triglav Kranj'ı 4-0 yendi. İlk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan, Rabotnicki'yi ise 4-1 yenen bordo-mavililer, ikinci galibiyetini alarak kampı tamamladı. 4. dakikada Abdurrahman Bayram'ın yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok, kayarak golü attı: 1-0. 50'de Abdurrahman Bayram'ın ortasını Umut tamamladı: 2-0. 60'ta Bardhi'nin köşe vuruşuna iyi yükselen Teklic, kafa ile fileleri sarstı: 3-0. 78'de Poyraz Yıldırım skoru ilan etti: 4-0.

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