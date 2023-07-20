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Mehmet Can Aydın Trabzon'a geliyor

Fırtına sağ bek Mehmet Can Aydın'ın transferi için Schalke ile prensipte anlaştı. 21 yaşındaki savunmacı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz tarafından Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna da dahil edilmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Mehmet Can Aydın Trabzon'a geliyor

Fırtına sağ bek Mehmet Can Aydın'ın transferi için Schalke ile prensipte anlaştı. 21 yaşındaki savunmacı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz tarafından Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna da dahil edilmişti. Geçtiğimiz sezon Schalke 04 ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Aydın, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Aydın'ın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Aydın Trabzon'a geliyor.

İkinci etap başlıyor

Slovenya'nın Kranj kentinde 13 gün kamp yapan Trabzonspor'un ikinci etap kampı bugün başlıyor. İlk kamp sonrası 3 gün izne çıkan futbolcular, ilk kamp yerinde toplanacak. Karadeniz devi bugün 11.00'de ilk antrenmanı yapacak.

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