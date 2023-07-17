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TRANSFER HABERİ - Portekiz basını Wilson Manafa'yı Trabzonspor'a yazdı!

Portekiz’in önemli gazetelerinden Record, Fırtına’nın Porto kulübü ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek Wilson Manafa’ya imza attıracağını yazdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 09:33
TRANSFER HABERİ - Portekiz basını Wilson Manafa'yı Trabzonspor'a yazdı!

Portekiz'in önemli gazetelerinden Record'a göre bordo-mavililer, Porto ile sözleşmesi sona eren Wilson Manafa'ya imza attırmaya hazırlanıyor. Manafa, sağ bek bölgesinde görev yapıyor.

Sağ bekin yanı sıra sol bek ve sağ kanatta da görev yapabilen 1.77 boyundaki futbolcu, bu sezon 18 resmi maçta forma giymişti. Kariyerinde daha önce Portekiz dışına çıkmayan 28 yaşındaki oyuncu, Porto'nun dışında Portimonense, Varzim, Anadia, Beira- Mar ve Sporting B formalarını da giydi.

Gine- Bissau asıllı oyuncu, Portekizli oyuncu, Porto kariyerinde 130 resmi maça çıkarken, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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