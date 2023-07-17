Fırtına kaçamadı

Bordo-mavili takım böylelikle yurt dışı kampında şu ana kadar oynadığı üçüncü hazırlık mücadelesini de kazanamadı.

ASİST LARSEN'DEN

Fırtına 25. dakikada öne geçti. Kerem Şen'in ceza alanı yayı gerisinden şutunda, top kaleci Obradovic'in sol tarafından filelerle buluştu: 1-0. 37'de Sloven ekibi beraberliği sağladı. Larsen'in uzaklaştırmak istediği topu önüne alan Bajde, aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1. 51. dakikada Larsen'in sağdan yerden pasında, ön direğe hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top filelere gitti: 2-1. 64. dakikada Vuklisevic'in altı pas içerisinde indirdiği topu Zec tamamlayarak takımına beraberliği getirdi ve skoru belirledi.

KEREM PARLIYOR

Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Şen, futbolunun yanı sıra attığı golle de dikkat çekti. Rakip savunmadan nefis sıyrılan 21 yaşındaki oyuncu, ceza sahası dışından sol ayağıyla usta işi bir gol attı. Antrenmanlarda gençler arasında sivrilen isimlerden olan Kerem, önceki gün oynanan Fehervar maçında da sonradan girerek başarılı olmuştu.

SIOPIS YİNE YOK

Slovenya kampında önceki gün Mol Fehervar ile oynanan hazırlık maçında görev almayan Manolas Siopis, dün Slovenya ekibi Celje ile oynanan mücadelede de da süre almadı. 29 yaşındaki orta sahanın belinden sakatlığı olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun belindeki ağrılardan dolayı iğne vurulduğu bildirildi. Siopis'in kısa sürede dönmesi bekleniyor.

19 yaşındaki stoper, fizik üstünlüğüyle dikkat çekti. Yere sağlam basan oyuncu, hava toplarında da başarılı oldu. Bjelica'nın dikkatini çekmesini bildi.

Hücum hattında şans bulan 21 yaşındaki oyuncu, başarılı bir maç çıkarttı. Sol ayağıyla nefis bir gol atan Kerem, bu yıl rotasyonda şans bulabileceğini gösterdi.

Savunmanın önünde oynayan Yunan oyuncu, sağlam bir maç çıkarttı. Dikine paslarıyla hücuma çıkışlarda önemli rol oynadı.

Tek forvet olarak görev yaptığı maçta başarılı oldu. Larsen'in ortasında ön direkte tek vuruşla ağları havalandırmayı başardı.