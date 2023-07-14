Haberler Trabzonspor "Başkanla görüşmemiz sürüyor"

"Başkanla görüşmemiz sürüyor"

Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas mukavele yenileme görüşmelerine ilişkin konuştu. Yunan maestro, "Başkanımızın söylediği doğru, evet bir teklif var. Biz de bu konu üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ben de sözleşmeyle alakalı kendi fikirlerimi ilettim. Süreç devam ediyor" dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 06:50
"Başkanla görüşmemiz sürüyor"
Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas mukavele yenileme görüşmelerine ilişkin konuştu. Yunan maestro, "Başkanımızın söylediği doğru, evet bir teklif var. Biz de bu konu üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ben de sözleşmeyle alakalı kendi fikirlerimi ilettim. Süreç devam ediyor" dedi
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