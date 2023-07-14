"Başkanla görüşmemiz sürüyor"

Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas mukavele yenileme görüşmelerine ilişkin konuştu. Yunan maestro, "Başkanımızın söylediği doğru, evet bir teklif var. Biz de bu konu üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ben de sözleşmeyle alakalı kendi fikirlerimi ilettim. Süreç devam ediyor" dedi
Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas mukavele yenileme görüşmelerine ilişkin konuştu. Yunan maestro, "Başkanımızın söylediği doğru, evet bir teklif var. Biz de bu konu üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ben de sözleşmeyle alakalı kendi fikirlerimi ilettim. Süreç devam ediyor" dedi