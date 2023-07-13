Hüseyin derste

Hajduk Split maçında kendi kalesine gol atan Hüseyin Türkmen, antrenmanlar haricinde özel çalışmalar da gerçekleştiriyor. Maçı analiz ekibiyle birlikte yeniden izleyerek doğrularını ve yanlışlarını tespit ediyor. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon düzenli 11 oyuncusu olmak istiyor.
Hajduk Split maçında kendi kalesine gol atan Hüseyin Türkmen, antrenmanlar haricinde özel çalışmalar da gerçekleştiriyor. Maçı analiz ekibiyle birlikte yeniden izleyerek doğrularını ve yanlışlarını tespit ediyor. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon düzenli 11 oyuncusu olmak istiyor.