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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya Sandro Kulenovic'ten müjde!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına'ya, Sandro Kulenovic'ten iyi haber geldi. Genç futbolcunun bordo-mavililere sıcak baktığı bildirildi. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 09:54
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya Sandro Kulenovic'ten müjde!

Trabzonspor'un golcü adayları arasında adı geçen Sandro Kulenovic'in İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan gelen teklifi reddettiği öğrenildi.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre 23 yaşındaki forvetin, "Eğer Dinamo'dan ayrılacaksam bu takım üst düzey olmalı. Nottingham'ın benim gözümde çok önemi yok" dediği ifade edildi. Kulenovic'in Trabzonspor'dan gelen öneriye ise sıcak baktığı kaydedildi. Juventus altyapısında eğitim alan Sandro Kulenovic'in, kariyerinde daha üst sıralara çıkmak için Trabzonspor'u tercih edeceği gelen bilgiler arasında.

Geçen sezon çıktığı 37 maçta 12 gol atıp 6 da asist yaptı. Kulenovic'in menajeri Hucika aynı zamanda bordo-mavililerin yeni transferi Mislav Orsic'in de temsilcisi...

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