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İdmana devam

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
İdmana devam

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki çalışmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleşti. Antrenman dar alan oyunu ile sonlandı. Karadeniz ekibinin idmanına Milli Takımlarda görev yapan futbolcular katılmadı.

BUGÜN ÇİFT ANTRENMAN

Karadeniz ekibinde Nenad Bjelica sezon başından ipleri eline aldı. Geçen sezon takımın 60. dakikadan sonra pilinin bittiğini gören Hırvat çalıştırıcı, bu antrenmanlara büyük önem veriyor. Sezon başı yüklemeleriyle takımın performansının 90 dakikaya yayılmasını sağlayacak.

ALKIŞ TUFANI

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic'in ilk idmanında attığı golü teknik direktör Nenad Bjelica ve takım arkadaşları alkışlarla kutladı. Bjelica bunların devamını resmi maçlarda beklediğini söyledi.

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