İdmana devam

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki çalışmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleşti. Antrenman dar alan oyunu ile sonlandı. Karadeniz ekibinin idmanına Milli Takımlarda görev yapan futbolcular katılmadı.
BUGÜN ÇİFT ANTRENMAN
Karadeniz ekibinde Nenad Bjelica sezon başından ipleri eline aldı. Geçen sezon takımın 60. dakikadan sonra pilinin bittiğini gören Hırvat çalıştırıcı, bu antrenmanlara büyük önem veriyor. Sezon başı yüklemeleriyle takımın performansının 90 dakikaya yayılmasını sağlayacak.
ALKIŞ TUFANI
Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic'in ilk idmanında attığı golü teknik direktör Nenad Bjelica ve takım arkadaşları alkışlarla kutladı. Bjelica bunların devamını resmi maçlarda beklediğini söyledi.