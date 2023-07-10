Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

Süper Lig'in devleri yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için düğmeye bastı.
Süper Lig'in devleri yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için düğmeye bastı.
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, transfer sezonunda ilk imzayı Somaspor'dan gelen Emrecan Bulut'a attırdı.
Transferin en hızlı takımı Trabzonspor ise Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis ve Filip Benkovic'i kadrosuna kattı.
Listelerindeki oyuncular için temaslarını sürdüren iki takım, transferde karşı karşıya geldi.
Africa Foot United'ın haberine göre; Beşiktaş ve Trabzonspor, Leicester City'nin golcüsü Kelechi Iheanacho'nun peşinde.
Golcü oyuncunun Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
26 yaşındaki futbolcuyla Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtildi.
Kelechi Iheanacho, Leicester City'de geçtiğimiz sezon 35 maça çıkıp, 8 gol 5 asist kaydetti.