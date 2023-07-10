Haberler Beşiktaş Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in iki dev takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un, aynı golcü için transfer yarışına girdiği öne sürüldü. İki ezeli rakip, bu transferde yalnızca birbirleriyle değil, başka kulüplerle de çekişiyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:18
ARDA AKDENİZ
Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

Süper Lig'in devleri yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

Siyah-beyazlılar, transfer sezonunda ilk imzayı Somaspor'dan gelen Emrecan Bulut'a attırdı.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

Transferin en hızlı takımı Trabzonspor ise Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis ve Filip Benkovic'i kadrosuna kattı.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

Listelerindeki oyuncular için temaslarını sürdüren iki takım, transferde karşı karşıya geldi.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

Africa Foot United'ın haberine göre; Beşiktaş ve Trabzonspor, Leicester City'nin golcüsü Kelechi Iheanacho'nun peşinde.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

Golcü oyuncunun Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

26 yaşındaki futbolcuyla Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtildi.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Trabzonspor Nijeryalı golcünün peşinde!

Kelechi Iheanacho, Leicester City'de geçtiğimiz sezon 35 maça çıkıp, 8 gol 5 asist kaydetti.

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