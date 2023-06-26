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TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına bombayı patlatıyor! Transferde tek pürüz...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Olympiakos'tan Philip Zinckernagel'in transferinde önemli aşama kaydetti. Bordo-mavili kulüp hakkında bilgi toplayan Danimarkalı yıldız, teklifi kabul etmeye yakın. Yunan temsilcisi ise daha fazla para koparmanın peşinde. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 07:21
TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına bombayı patlatıyor! Transferde tek pürüz...

Karadeniz ekibi gelecek sezonun kadrosunu kurmak için dört bir koldan çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin renklerine bağlamak istediği oyunculardan biri de Philip Zinckernagel... Danimarkalı futbolcu geçen sezonu Standart Liege'de kiralık olarak geçirmişti. Bonservisini elinde bulunduran Olympiakos ile 1 yıl kontratı kaldığı için Yunan ekibi onun satmak istiyor. Trabzonspor 1.5 milyon euro önerdi. Olympiakos 2.5 istiyor.

Philip Zinckernagel iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri devam ederken kendisini ısrarla isteyen Trabzonspor hakkında derin bir araştırma yaptı. 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Karadeniz ekibini tanıyan yakınlarından bilgi aldı. Şehirdeki futbol tutkusu ve taraftar görüntülerine hayran kaldı. Karadeniz ekibinin önerisi de Zinckernagel'i güldürdü. Bordo-mavili ekibin teklifini kabul etmeye yakın. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

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