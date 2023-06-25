Haberler Trabzonspor 23 milyon euro’ya indi

23 milyon euro’ya indi

Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Bruno Peres ve Vitor Hugo ayrıldı, maaş giderleri 41 milyondan 23 milyon euro’ya indi. Hedef giderleri daha da aşağıya çekmek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
23 milyon euro’ya indi

Fırtına'nın geçen yıl maaş ve bonservis gideri 41 milyon euro olmuştu. Ama artık bu rakamları karşılamayacakları açıklayan Başkan Ertuğrul Doğan, seviyeyi 25 milyon euro'ya kadar düşürmeleri gerektiğini ifade etmişti. Hamsik, Gbamin, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Peres ve Hugo gibi isimlerin ayrılmasından sonra maaş bütçesi 23 milyon 500 bin euro'ya geriledi. Ama operasyon devam edecek. Bartra 1.5, Djaniny 1.6, Bardhi 1.3, Denswil 2.2, Koita 1.5 milyon euro alıyor. Djaniny ve Koita başta olmak üzere başka oyuncularla da yollar ayrılabilir.

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