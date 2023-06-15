Djaniny'nin durumu belirsiz

Devre arasında Sharjah'a kiralanan Djaniny, kiralık kontratının sona ermesinin ardından Trabzonspor'a geri döndü. Ancak 32 yaşındaki hücum oyuncusunun Karadeniz devinde geleceği ise belirsiz. BAE ekibinde sezonu 13 maçta 5 gol ile tamamlayan Djaniny, durumuyla ilgili olarak, "Gelecekte beni neyin beklediğini bilmiyorum. Şu anda Trabzonspor ile iki yıllık bir sözleşmem var" dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI OLDULAR

İki santrforundan büyük beklentilerle lige giren Trabzonspor oyunculardan beklediği katkıları alamadı. Gomez 37 maçta 7 gol atıp 6 asist yaparken; Umut Bozok da 37 maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı. Forvetlerin performansı üzdü.