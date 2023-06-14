Trabzonspor ile Sebat Gençlik Spor işbirliği sözleşmesi imzaladı!

Trabzonspor, TFF 3. Lig'e yükselen Sebat Gençlik Spor arasında işbirliği protokolü imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

Kulübümüz ile bu yıl TFF 3. Lig'e yükselen Sebat Gençlik Spor arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Başkanımız Ertuğrul Doğan ile Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım'ın imzaladığı işbirliği protokolü törenine Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk, Başkan Yardımcımız Ali Haydar Gedikli ile Yönetim Kurulu üyelerimizden Sami Karaman, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı ve Selim Burak Özdemir katıldı.

Başkanımız Ertuğrul Doğan, işbirliğinin hem Trabzonspor'a hem de Trabzon futboluna önemli bir katkı sağlayacağını belirterek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Akçaabat Sebatspor, geçmişinde Süper Lig'i görmüş bir takım. Genetiğinde başarı var. Bizim ortak düşüncemiz, Trabzon futbolunun gelişimini sağlamaktır. Yetenekli oyuncularımızı, işbirliği yapacağımız takımlarımızda Trabzonspor'a hazırlayacağız. Günümüzde oyuncu maliyetleri çok arttı. Onun için oyuncu yetiştirerek ve geliştirerek satmak zorundayız. Hiç kimsenin bunun dışında bir şey yapma şansı yok. Biz futbolcu kaynağının üzerinde oturuyoruz. Zaman içerisinde her kademede, her ligde Trabzon takımlarını bulundurmak, orada tutmak, büyütmek ve desteklemek zorundayız. Trabzonspor'un bu ağabeyliği yapması lazım. Bu desteği lafta bırakmayacağız. Her zaman, her aşamada elimizden gelen katkıyı sağlayacağız."

Takımımızdan TFF 3. Lig'e transfer olacak futbolcuların değerlendirilmesi noktasında Sebat Gençlik Spor'dan geri dönüş beklediklerini ifade eden Başkanımız, "Biz 1461 Trabzon FK ile bir süreci başlattık ve gayet güzel ilerliyoruz. Sizin de bize TFF 3. Lig'de oynayabilecek olan futbolcularımızı değerlendirip kulübümüze dönüş yapmanız gerekiyor. Çok net söylüyorum, gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Sebat Gençlik'in zaten o kültürü de var. Bu ivme kazandıracaktır. Sebat'ın bir üst lige yükselmesi, 1461 Trabzon'un da gelecekte bir üst lige çıkması bizim avantajımızadır. İki takımın da inşallah bir üst lige çıkması sonrası Trabzonspor'un da bu konudaki planlaması tam oluşacaktır. Trabzonspor'a ve Trabzon futboluna bu lazım" dedi.

Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ise U19 takımımızdan direkt olarak 3. Lig'de katkı sağlayabilecek futbolcuların belirlenmesi noktasında gerekli çalışmaların başladığını ve desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım, işbirliği anlaşmasının geleceğe dönük katkısına vurgu yaparak, "Türk futboluna, Trabzon ve Akçaabat'a hayırlı olmasını diliyorum. Anlaştığımız bir oyuncunun, önünde Trabzonspor hedefini gördüğü için kendisine teklif edilen rakamların çok daha altına bize geleceğine inanıyoruz. Bu bizim için bir şanstır. Bizim oyuncularımıza bakış açımız normal spor kulüplerinden farklıdır. Başarımız, birlikteliğimiz ve saygımız buradan geliyor. Kulüp olarak borçsuz bir şekilde, kendi bütçemize göre ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.