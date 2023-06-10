Haberler Trabzonspor Yarıştan çok erken koptu

Yarıştan çok erken koptu

Trabzonspor, geçen sezon ligi domine ederek şampiyonluğa ulaşırken bu sezon ise yarıştan erken koptu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Yarıştan çok erken koptu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde de A.Gücü'ne kaybetti. Avrupa'da ilk olarak Kopenhag'a Şampiyonlar Ligi play off turunda 2-1 ve 0-0'lık sonuç larla elendi. Avrupa Ligi'nde grubu 3. bitirerek veda etti. Yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Fırtına, bu kez de Basel'i geçemedi.

4 ÇALIŞTIRICI GÖREV YAPTI
Karadeniz devinde bu sezon Abdullah Avcı, Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Bjelica olmak üzere 4 çalıştırıcı görev yaptı. Fırtına; Avcı ile 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet, Ak ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi, Derelioğlu ile 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bjelica ile 8 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

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