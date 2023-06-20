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Trabzonspor Slovenya'da kamp yapacak

Trabzonspor, yeni sezon hazırlık kampını 4-26 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 16:13
Trabzonspor Slovenya'da kamp yapacak

Süper Lig'in bitimiyle çalışmalara ara verilen Trabzonspor'da hazırlık kampı programı belli oldu. 2023-2024 sezonuna güçlü bir şekilde girmek isteyen bordo mavili ekip, 30 Haziran Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacak. Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da havayoluyla Slovenya'nın Kranj şehrine giderek kampa girecek. Kamp süresince 5 hazırlık maçı oynamayı planlayan bordo mavililerin, Slovenya kampı 26 Temmuz'da sona erecek. Ülkelerinin milli takımında olan oyuncular ise kampa 9 Temmuz'da dahil olacak.

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