Trabzonspor Slovenya'da kamp yapacak

Süper Lig'in bitimiyle çalışmalara ara verilen Trabzonspor'da hazırlık kampı programı belli oldu. 2023-2024 sezonuna güçlü bir şekilde girmek isteyen bordo mavili ekip, 30 Haziran Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacak. Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da havayoluyla Slovenya'nın Kranj şehrine giderek kampa girecek. Kamp süresince 5 hazırlık maçı oynamayı planlayan bordo mavililerin, Slovenya kampı 26 Temmuz'da sona erecek. Ülkelerinin milli takımında olan oyuncular ise kampa 9 Temmuz'da dahil olacak.