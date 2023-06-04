Marek Hamsik'in imzalı forması Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne asıldı

Trabzonspor Kulübünce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda, Marek Hamsik'in Corendon Alanyaspor maçında giydiği ve imzaladığı forması, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne asıldı.

"Grande'nin imzalı forması en değerlilerimiz arasında, müzemizde." başlığıyla yapılan paylaşımda, imzalı formanın müze için özel olarak hazırlanıp duvara asılması görüntülerine yer verildi.