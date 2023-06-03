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Trabzonspor'da Petkovic olmadı! Sırada Diagne var

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, rotayı Süper Lig'e çevirdi. Bruno Petkovic'in kulübüyle anlaşma sağlanamaması nedeniyle yeni hedef Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 09:24
Trabzonspor'da Petkovic olmadı! Sırada Diagne var

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Panathinaikos'la sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Kourbelis'i İstanbul'a getiren bordo-mavililer, golcü transferine ağırlık verdi.

Fırtına'nın ilk hedefi teknik direktör Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olan Bruno Petkovic'ti. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Dinamo Zagreb ile masaya oturdu, ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

YENİ HEDEF DIAGNE

Bordo-mavililer bunun üzerine daha önce kulübe önerilen Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne'ye yöneldi. Fırtına, Karagümrük ile kontratı sona erecek olan Senegalli golcü için nabız yokladı.

Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Trabzonspor forması giydiği bir fotoğrafı Instagram'a yüklemişti.

Diagne, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 33 maçta 22 gol 6 asistlik bir katkı sağladı.

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