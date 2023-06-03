Trabzonspor - Alanyaspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Bordo-mavililer mücadelenin 22. dakikasında penaltı kazandı.
Akdeniz ekibinde Fatih Aksoy'un Trezeguet'e yaptığı müdahale sonrası VAR'dan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya uyarı geldi.
Monitöre gelen Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. Fatih Aksoy bu müdahalesi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MAREK HAMSIK GOLE ÇEVİRDİ!
Penaltıda topun başına geçen bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, topu ağlarla buluşturmayı başardı.
İşte penaltı pozisyonu...
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır