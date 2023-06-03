Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Alanyaspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Trabzonspor - Alanyaspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer karşılaşmanın 22. dakikasında penaltı kazandı. Trezeguet'in Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu inceleyen Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi ve Fatih Aksoy'a kırmızı kart gösterdi. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 19:39
Trabzonspor - Alanyaspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Bordo-mavililer mücadelenin 22. dakikasında penaltı kazandı.

Akdeniz ekibinde Fatih Aksoy'un Trezeguet'e yaptığı müdahale sonrası VAR'dan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya uyarı geldi.

Monitöre gelen Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. Fatih Aksoy bu müdahalesi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAREK HAMSIK GOLE ÇEVİRDİ!
Penaltıda topun başına geçen bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, topu ağlarla buluşturmayı başardı.

İşte penaltı pozisyonu...





Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

DİĞER
Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı... Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü değişimi ile "Yok artık" dedirtti!
"Sıradaki sevgiliyi buradan mı bulsam acaba?" Hadise bu kez konum verdi "Pazardan domates seçiyor sanki" İrem Derici...
İlkay coştu! FA Cup'ta şampiyon M. City oldu
Nenad Bjelica: Galibiyetle taçlandırmak istiyoruz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Alanyaspor maçı CANLI
Nenad Bjelica: Galibiyetle taçlandırmak istiyoruz
Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar!
2023 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
Vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl alınır?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten 3 değişiklik! Şenol Güneş'ten 3 değişiklik! 19:17
İlkay coştu! FA Cup'ta şampiyon M. City oldu İlkay coştu! FA Cup'ta şampiyon M. City oldu 18:59
Trabzonspor - Alanyaspor maçı CANLI Trabzonspor - Alanyaspor maçı CANLI 18:52
Nenad Bjelica: Galibiyetle taçlandırmak istiyoruz Nenad Bjelica: Galibiyetle taçlandırmak istiyoruz 18:39
İspanya'da pole pozisyonu Max Verstappen'in! İspanya'da pole pozisyonu Max Verstappen'in! 18:35
Süper Lig'de 37. hafta heyecanı | CANLI Süper Lig'de 37. hafta heyecanı | CANLI 18:28
Daha Eski
Şenol Güneş: Susma hakkımı... Şenol Güneş: Susma hakkımı... 18:21
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 18:03
Trabzonspor - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu! Trabzonspor - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu! 17:46
Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI 17:34
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu! 17:22
Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda? 17:08