İdmanlar ağırlaştı

Kaptan Uğurcan maç sonrası şunları söyledi: "Maçı biraz isteksiz, tutuk başladık. Kırmızı karttan sonra oyunu elimize aldık. Hocamız gerçekten ekibiyle birlikte geldiği ilk andan itibaren disiplinli, motiveli şekilde bizleri maçlara hazırlamaya çalıştı. İdmanlarda sıkı çalışıyoruz."
Kaptan Uğurcan maç sonrası şunları söyledi: "Maçı biraz isteksiz, tutuk başladık. Kırmızı karttan sonra oyunu elimize aldık. Hocamız gerçekten ekibiyle birlikte geldiği ilk andan itibaren disiplinli, motiveli şekilde bizleri maçlara hazırlamaya çalıştı. İdmanlarda sıkı çalışıyoruz."