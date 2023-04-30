Kafada bitirdi

Son şampiyon Trabzonspor için bu sezon işler hiç de istediği gibi gitmedi. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elenen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da saf dışı kaldı. Süper Lig'de de yarışta gerilere düştüğü için maçlara motive olmakta zorlanan Fırtına aynı sorunu Konyaspor deplasmanında da yaşadı.

KURGU BOZULDU

Bordo-mavililer 12'de Hamsik'in golüyle 1-0 öne geçti. 37'de Alejandro Pozuelo skoru eşitledi. Ardından Anastasios Bakasetas'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Trabzonspor, özellikle ikinci devre rakip kaleye gitmekte zorlandı. 85'te Soner'in kafa vuruşunu Uğurcan içeri çelince Konya maçı 2-1 aldı.

ÇİZGİDE ENGEL

İkinci yarıda Konyaspor 65. dakikada gole çok yaklaştı. Yaşanılan karambolde meşin yuvarlak Mame Diouf'un önüne düştü. Tecrübeli forvet çok sert vurdu. Top önce Bartra'ya sonra Doğucan'a çarpıp uzaklaştı.

PENALTI İSYANI

Ceza sahası içinde Mame Diouf'un Marc Bartra'ya yaptığı harekete hakem Cihan Aydın penaltı çalmadı. VAR başındaki Hakan Ceylan'dan da bu pozisyon için bir inceleme tavsiyesi gelmedi. Bordo-mavili futbolcular itirazda bulundu.

MAREK HAMSIK TAM BİR USTA

Bu sezon sakatlıklar sebebiyle bordomavili takıma yeterince katkı veremeyen Marek Hamsik dünkü Konyaspor maçında açılış golünü attı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'un atağında arka direkte kendini unutturdu. Önüne düşen topa iyi bir refleksle ayağını koydu. Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hamsik'in bu golü yeterli olmadı.

3 İSİM SINIRDA GEÇTİ

Bordo-mavili takımda Konyaspor mücadelesi öncesinde Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Eren Elmalı sarı kart sınırındaki isimlerdi. 3 futbolcu da temiz maç çıkardı. Cezalı duruma düşmediler. Gelecek hafta Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecekler.

ARIF BOŞLUK START ALDI

Fırtına'nın Türk futboluna armağan etmeye hazırlandığı yeni yeteneği Arif Boşluk dün kariyerinde ilk defa bir Süper Lig maçına çıktı. Daha önce kupada görev yapan 19 yaşındaki sol bek ikinci devrede oyuna dahil oldu. Başarılı müdahaleleri ve pas kalitesiyle dikkat çekti.

İLK 11'DE BÜYÜK SÜRPRİZ

Nenad Bjelica, Konyaspor maçının ilk 11'inde büyük bir değişim şaptı. Kart cezalısı Jens Styger Larsen, sakat Yusuf Yazıcı ve performansları sebebiyle Maxi Gomez ve Lazar Markovic forma giymedi. Yerlerine Marek Hamsik, Umut Bozok, Trezeguet ve Bakasetas oynadı.

FIRTINA'DA 8 EKSİK VARDI

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Nenad Bjelica 7 oyuncudan faydalanamadı. Sakatlıkları bulunan Naci Ünüvar, Serkan Asan, Dorukhan, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, cezalı Larsen'in yanı sıra, kas ağrısı olan Yusuf Yazıcı ve Naci, Konya maçının kadrosunda yoktu.