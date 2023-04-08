TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da Stanislav Cherchesov gelmeye hazır!

Teknik direktör arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Sergen Yalçın'la görüşmüş ve yapılan ilk görüşmeden bir sonuç çıkmamıştı.

Başarılı hoca ile yapılan ilk temasta olumlu sonuç alamayan bordo-mavililere Stanislav Cherchesov önerildi. Uzun süre Rusya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 2021 sonunda Macar kulübü Ferencvaros'a imza atan Cherchesov, sürpriz bir şekilde Trabzonspor'un gündemine girdi. 59 yaşındaki teknik adam, menajerler tarafından Karadeniz devine önerildi. Asistanalize göre; Trabzonspor ise Cherchesov ile ilgili kararını henüz vermedi. Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek olan yönetim sonuç alamazsa Rus hocaya yönelebilir. 59 yaşındaki Cherchesov'lı Ferencvaros, Trabzonspor ile Avrupa Ligi H Grubu'nda yer almıştı.