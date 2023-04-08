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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da Stanislav Cherchesov gelmeye hazır!

Sergen Yalçın ile temaslarda bulunan ve ilk görüşmeden sonuç alamayan Trabzonspor'un kapısını çalan menajerler, Ferencvaros’un 59 yaşındaki Rus hocasını önerdi. Stanislav Cherchesov, Trabzonspor’a gelmeye hazır. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da Stanislav Cherchesov gelmeye hazır!

Teknik direktör arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Sergen Yalçın'la görüşmüş ve yapılan ilk görüşmeden bir sonuç çıkmamıştı.

Başarılı hoca ile yapılan ilk temasta olumlu sonuç alamayan bordo-mavililere Stanislav Cherchesov önerildi. Uzun süre Rusya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 2021 sonunda Macar kulübü Ferencvaros'a imza atan Cherchesov, sürpriz bir şekilde Trabzonspor'un gündemine girdi. 59 yaşındaki teknik adam, menajerler tarafından Karadeniz devine önerildi. Asistanalize göre; Trabzonspor ise Cherchesov ile ilgili kararını henüz vermedi. Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek olan yönetim sonuç alamazsa Rus hocaya yönelebilir. 59 yaşındaki Cherchesov'lı Ferencvaros, Trabzonspor ile Avrupa Ligi H Grubu'nda yer almıştı.

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