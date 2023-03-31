TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Bruno Peres ülkesine dönüyor

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte transferde çalışmalar hız kazandı. Bordo mavililerin 33 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Bruno Peres'in de ülkesinde sona erecek olan transfer dönemine kadar, Brezilya'ya dönebileceği öğrenildi.

Menajerinin burada kulüp baktığı tecrübeli oyuncunun teklif getirmesi durumunda Trabzonspor da maaş yükünden kurtulmak için gerekli kolaylığı sağlama düşüncesinde. Takvim'in haberine göre, Trabzonspor'a Bruno Peres için resmi bir teklif gelmediği kalan süre içerisinde bu teklifin gelmesi durumunda değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.