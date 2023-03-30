Nwakaeme heyecanı

Bordo-mavili formayla attığı goller, yaptığı asistler, şık çalımlarıyla hafızalara kazınan Anthony Nwakaeme, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya imza atmıştı.

Trabzonspor'un yeni yöneticisi Nevzat Kaya, Nijeryalı sol kanadın geri dönmesiyle ilgili "Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul'a gelince, ben Suudi Arabistan'a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki hoca ve başkan istesin" cevabını vermişti. Trabzonspor taraftarı, Nwakaeme'yi mesaj yağmuruna tuttu ve geri dön çağrıları yaptı. Karadeniz devini çok yakından takip eden Nwakaeme ile ilgili kararı yeni hoca verecek.