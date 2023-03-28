Vira bismillah

Yeni yönetim, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde törenle mazbatalarını aldı. Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen; Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'ya mazbatalarını teslim etti.

GÖREV DAĞILIMI GERÇEKLEŞTİ

Karadeniz devinde önceki gün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrası dün görev dağılımı yapıldı. Yeni yönetimdeki görevler şöyle:

Başkan: Ertuğrul Doğan

Asbaşkan: Zeyyat Kafkas

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Serkan Kılıç

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Ali Haydar Gedikli

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Faruk Hacıhaliloğlu

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Nevzat Kaya

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Taner Fikret Saral

Başkan yardımcısı- dış ilişkiler sorumlusu: Yahya Karahasan

Genel sekreter ve hukuki işler sorumlusu: Kemal Ertürk

Genel sekreter yardımcısı-Amatör branşlar sorumlusu: Derviş Köz

Genel sayman: Sami Karaman

Sağlık kurulu başkanı: Ahmet Beşir

Pazarlama ve strateji: İbrahim Şahinkaya

Tesisleri inşaat ve stadyum sorumlusu: Coşkun Öztürk

Proje ve sponsorluklar: Birhan Emre Yazıcı

İdari işler: Ceyhun Eskici

Tesisler ve stat yardımcısı: Hüseyin Ekşi

Yurt dışı organizasyon: İmdat Yılmaz

Ticari ürünler: Fatih Solak

Hukuki işler yardımcısı: Selim Burak Özdemir

Mali sayman yardımcısı: Mustafa Atmaca

Amatör branşlar yardımcısı: Ali Beyazlı