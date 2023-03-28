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Vira bismillah

Yeni yönetim, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde törenle mazbatalarını aldı. Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen; Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'ya mazbatalarını teslim etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Vira bismillah

Yeni yönetim, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde törenle mazbatalarını aldı. Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen; Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'ya mazbatalarını teslim etti.

GÖREV DAĞILIMI GERÇEKLEŞTİ

Karadeniz devinde önceki gün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrası dün görev dağılımı yapıldı. Yeni yönetimdeki görevler şöyle:

Başkan: Ertuğrul Doğan
Asbaşkan: Zeyyat Kafkas
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Serkan Kılıç
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Ali Haydar Gedikli
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Faruk Hacıhaliloğlu
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Nevzat Kaya
Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Taner Fikret Saral
Başkan yardımcısı- dış ilişkiler sorumlusu: Yahya Karahasan
Genel sekreter ve hukuki işler sorumlusu: Kemal Ertürk
Genel sekreter yardımcısı-Amatör branşlar sorumlusu: Derviş Köz
Genel sayman: Sami Karaman
Sağlık kurulu başkanı: Ahmet Beşir
Pazarlama ve strateji: İbrahim Şahinkaya
Tesisleri inşaat ve stadyum sorumlusu: Coşkun Öztürk
Proje ve sponsorluklar: Birhan Emre Yazıcı
İdari işler: Ceyhun Eskici
Tesisler ve stat yardımcısı: Hüseyin Ekşi
Yurt dışı organizasyon: İmdat Yılmaz
Ticari ürünler: Fatih Solak
Hukuki işler yardımcısı: Selim Burak Özdemir
Mali sayman yardımcısı: Mustafa Atmaca
Amatör branşlar yardımcısı: Ali Beyazlı

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