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Viscapirin!

Farklı Adana Demirspor galibiyeti, yerel medyada da geniş yer buldu... Gazeteler, Edin Visca'nın performansına vurgu yaptı. Taka, "Akyazı'da fırtına koptu", Karadeniz Gazetesi, "Böyle fırtınaya 41 kere maşallah" derken, Son Nokta, "Viscapirin, her derde deva" manşetini kullandı. Günebakış, "Yıldızlar fark yarattı", Kuzey Ekspres Gazetesi ise, "Visca, Hamsik geri döndü, Fırtına ayağa kalktı. Kalite asla tesadüf değildir" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Viscapirin!

Farklı Adana Demirspor galibiyeti, yerel medyada da geniş yer buldu... Gazeteler, Edin Visca'nın performansına vurgu yaptı. Taka, "Akyazı'da fırtına koptu", Karadeniz Gazetesi, "Böyle fırtınaya 41 kere maşallah" derken, Son Nokta, "Viscapirin, her derde deva" manşetini kullandı. Günebakış, "Yıldızlar fark yarattı", Kuzey Ekspres Gazetesi ise, "Visca, Hamsik geri döndü, Fırtına ayağa kalktı. Kalite asla tesadüf değildir" dedi.

Trabzonspor'a gelir gelmez şampiyonluk yaşayan Edin Visca'nın bordo-mavili ekipte talihsizlikler peşini bırakmadı... 2009-10 sezonunda başlayan profesyonel kariyeri boyunca 14 yıl içerisinde 39 maç kaçıran Edin Visca, Trabzonspor'daki 1 yılında ise sakatlıklar nedeniyle toplamda 31 maça çıkamadı... En şanssız dönemini yaşadı...

AZMETTİ, 2 AYDA DÖNDÜ
Kolu ve köprücük kemiği kırılan Bosnalı futbolcu için görevinden ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, "Belki de sözleşmesini dondurabiliriz" demişti... Ancak Visca, azmiyle iki sakatlığı da atlatmayı başardı. Son sakatlığı nedeniyle en az 4 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Edin hırs yaparak, kendisine çok iyi baktı. Doktorların verdiği programı harfiyen uygulayarak 2 ay daha dolmadan sahalara döndü.

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