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TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | TS - ADS maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 25. hafta müsabakasıyla devam ediyor. Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor, Adana Demirspor maçıyla çıkışa geçmek ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Montella yönetimindeki Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan galip gelmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Öte yandan mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 14:53 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 15:15
TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | TS - ADS maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Adana Demirspor, 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş Spor M-Kompleksi'nde oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? TS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? | SPOR TOTO SÜPER LİG

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 12 Mart Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Servanlar yapacak.

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Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkacak. Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar maçta forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise Orhan Ak'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.

Kongre sürecinde yenilmek istemeyen ve ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Trabzonspor, sıkıntılı süreçte 3 puanla sahadan ayrılmayı planlıyor.

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında 36 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Trabzonspor, Süper Lig'de ise Adana Demirspor'a mağlup olmadı. Bordo-mavililer evinde rakibi ile oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Emre Akbaba

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