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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ! Suleymanov harekatı

Karadeniz devinin, Pari Nizhny Novgorod’un 22 yaşındaki forvetini sezon sonunda renklerine katacağı öne sürüldü. Rus basını, Trabzonspor’un ısrarlı olduğunu yazdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ! Suleymanov harekatı
Bordo mavili kulübün futbol izleme komitesi, sezon sonu için çalışmalarını sürdürüyor. Radardaki oyunculardan birinin Timur Suleymanov olduğu belirtildi. Rus basını, Pari Nizhny forması giyen 22 yaşındaki forvetle Karadeniz ekibinin yakından ilgilendiğini ve sezon sonunda bu transferin bitebileceğini yazdı. Kulübüyle kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan genç golcünün, sözleşme uzatma teklifini reddettiği ve Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı yazıldı. Bu sezon Rusya Premier Ligi'nde çıktığı 16 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Suleymanov, 1.83 boyunda. Hücum bölgesindeki bitiriciliği ile dikkat çeken Suleymanov'un kısa vadede Rusya Milli Takımı'na çağrılması bekleniyor.
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