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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma rövanş mesajı: Kazanarak turlayalım

İlk maçta Larsen’in golüyle avantajı kapan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı takımını rövanşa da sıkı hazırlıyor... Hedef; İsviçre’de de kazanıp son 16’ya adını yazdırmak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma rövanş mesajı: Kazanarak turlayalım

Trabzonspor'da gözler Basel ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. UEFA Konferans Ligi play-off turunda eşleştiği rakibini Akyazı'da Larsen'in golüyle 1-0 yenen bordo-mavililer, Türkiye'ye bir nebze de olsa moral vermişti. Avantajı cebine koyan Fırtına'ya perşembe günü İsviçre'de oynanacak ikinci maçta beraberlik yetiyor. Ancak hedef son 16 biletini galibiyetle almak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularına, "İlk maçta aldığımız galibiyet Türkiye'ye moral oldu. Turu yine kazanarak geçip, bunu taçlandıralım. Hedefimiz bu kupada sonuna kadar gitmek" dediği öğrenildi.

Avcı, rakiplerinin ligde Servette ile oynadığı maçı ekibiyle analiz ettikten sonra rövanştaki taktiklerini belirleyecek... Yolculuk programı belli oldu. Yarın İsviçre'ye uçacak olan takım, akşam maçın oynanacağı St. Jakob-Park'ta saat 19.00'da son antrenmanını gerçekleştirecek. Antrenman öncesi Abdullah Avcı ve Hugo, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Basel maçını TV8 yine şifresiz yayınlayacak. Maçın reklam geliri ilk maçta olduğu gibi depremzedelere bağışlanacak.

PERES'TEN FEDAKARLIK
Bruno Peres'in Basel maçına iğne ile çıktığı belirlendi... Brezilyalı bekin omzundaki ağrıları nedeniyle karşılaşmadan önce iğne olduğu ifade edildi. İlk onbirde sahaya çıkan Peres, 72'nci dakikada oyundan alınmıştı.

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