Proteo Türklerin kalbine dokundu

İspanyolca yayın yapan Nacion 321, Trabzonsporluların Proteo'ya gösterdiği koreografili saygı duruşunu okurlarına, "Kurtarma köpeği Proteo sadece tüm Meksikalıların değil, Türklerin de kalbine dokundu" sözleriyle duyurdu.
İspanyolca yayın yapan Nacion 321, Trabzonsporluların Proteo'ya gösterdiği koreografili saygı duruşunu okurlarına, "Kurtarma köpeği Proteo sadece tüm Meksikalıların değil, Türklerin de kalbine dokundu" sözleriyle duyurdu. Ulusal yayın yapan Telediario, yüreklere dokunan koreografi için "Proteo ve kurtarıcılar, Türkiye'deki Trabzonspor maçında onurlandırıldı" ifadelerine yer verdi.