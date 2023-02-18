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Dünya bizimle ağladı

Gazeteler, "Proteo ve kurtarıcılar, Türkiye'deki Trabzonspor maçında onurlandırıldı. Proteo, Avrasya halkının kalbini kazandı" başlıklarını att.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Dünya bizimle ağladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor'un sahasında Basel'i konuk ettiği karşılaşmada bordo-mavili taraftarların, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anıp, yardıma koşan ülkelere teşekkür etmek için hazırladığı özel koreografi, yüreklere dokundu. Türkiye'yi yalnız bırakmayan ülkelerden Meksika ordusunun, Adıyaman'da 3 kişinin kurtarılmasını sağlayan ve operasyonda hayatını kaybeden arama kurtarma köpeği Proteo'nun da yer aldığı koreografi, dünya basınında geniş yer buldu.

TARİHİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Ezeli rakiplerin depremzedeler için kenetlenerek Trabzonspor tribünlerinde her renkten takımın bayrağının dalgalanması, Türk futbol tarihinin en güzel örneklerinden birisine sahne oldu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerde hayatını kaybeden binlerce vatandaşın tribünlerde anıldığı, depremin açtığı derin yaraları sarmak için omuz omuza veren taraftarların hazırladığı etkileyici koreografi ise dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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