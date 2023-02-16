Haberler Trabzonspor Sen ben yok Türkiye var! Tek renk tek yürek... İşte Abdullah Avcı'nın Basel maçı 11'i

Sen ben yok Türkiye var! Tek renk tek yürek... İşte Abdullah Avcı'nın Basel maçı 11'i

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'i konuk edecek. Türkiye bu akşam tek renk ve tek yürek olacak. Süper Lig’deki tüm kulüplerin başkan ve taraftarları depremzedeler için statta yan yana oturacak. Fırtına, kazanıp milletimize moral vermek istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Sen ben yok Türkiye var! Tek renk tek yürek... İşte Abdullah Avcı'nın Basel maçı 11'i

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek... Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik forma giyemeyecek. Bordomavililer, kazanıp 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

TEZAHÜRAT YAPILMAYACAK

UEFA'nın kararı ile oynanan maçta Türkiye, depremzedeler için tek renk&tek yürek olacak. Süper Lig takımlarının başkanları ve taraftarları da mücadeleyi statta izleyecek. Trabzon'daki depremzedeler, ücretsiz olarak localarda misafir edilecek. Maç sırasında tezahürat yapılmayacak... Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 148. maçına çıkacak. Bugüne kadar 53 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi alan bordo-mavili takım, rakip fileleri 189 kez havalandırdı; kalesinde ise 203 gol gördü.

4.17 DAKİKA SESSİZLİK

Maçtan önce, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.

SİYAH FORMA GİYECEKLER

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun oılduğu siyah tişörtle çıkacak. Maçta da siyah forma giyilecek... Yönetim, taraftarada çağrı yaparak siyah renkli giysilerle stada gelmelerini istedi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK

Bordo-mavili taraftarlar stada oyuncak da getirecek. Toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.

TÜM GELİR DEPREMZEDELERE

Karşılaşmanın geliri depremzedelere bağışlanacak. Kombineler geçerli olmayacak. Protokol tribününe, AFAD'a yapılacak 1500 lira tutarındaki bağış dekontu ile girebilecek. Basın mensupları da en az 100 lira ödeyerek karşılaşmayı takip edecek.

TRABZONSPOR-BASEL MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Yusuf, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez.

Basel: Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Calafiori, Frei, Males, Diouf, Amdouni, Ndoye, Zeqiri.

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