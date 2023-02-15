Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Lazar Markovic transferini duyurdu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Basel'i ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve takımın Yunan oyuncularından Manolis Siopis karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına baş sağlığı dileğiyle başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Acımız ve üzüntümüz çok büyük, canımız çok yanıyor. Hayatımızın belki de en zor, en önemli günlerinde en zor maçımıza hazırlanıyoruz. Hepimizin bu oyuna odaklanması zor oldu. Hafta başından itibaren adım adım bunu en iyi şekilde zihinsel olarak daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Bu oyunun hem iyileştirici hem de birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Bu oyunun iyileştirici ve birleştirici gücüne son derece inanan birisiyim. Bununla ilgili yarın en iyisini en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Birkaç teşekkür de, dünyanın her yerinen gelen arama kurtarma, yardım ekiplerine ve ülkemizde çalışan herkese. Aynı zamanda da ülkemize sivil ve resmi kurumlarımıza, gönüllülere teşekkür ediyorum" dedi.



"ÜLKENİN YÜZÜNÜ BİRAZCIK GÜLDÜREBİLİRSEK BU BİZİ MUTLU EDECEK"



Rakip takım Basel'in durumunu değerlendiren Avcı, "Son 20 senedir Avrupa kupalarına istikrarlı katılan bir takım, ortalama yaş ortalaması 23. İlk 11'de oynayan oyuncuların yaş ortalaması 25. Avrupa'dan yatırım amaçlı kiralık aldıkları genç oyuncuları kullanıyorlar. Genç ve dinamik olması dolayısıyla savunmada, hücumda geçişlerde çok etkili olabilen bir takım. Yarın bütün enerjimiz ve duygumuzla, şu anda yaşadığımız süreçte ülkenin birazcık yüzünü güldürebilirsek bu bizi çok mutlu edecek. Bütün ülkenin bizimle beraber olacağını biliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"HİÇBİR ŞEY YAPMAK İSTEMİYORSUN"



Avcı, deprem nedeniyle takımın maça çıkma zorunluluğu ve bunun yarattığı psikolojik etkiyi aşma sürecini ise "İstanbul'da oynağımız son müsabakanın ertesi günü oldu. Her dakika geçtikçe ciddiyetin farkına vardık. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Nasıl karar çıkacak bilmiyorsun. Coğrafyasında bunu yaşamamış insanlar ve onların tedirginlikleri var. Oyuncuların da hassasiyetleri, duyguları var. UEFA bu bölgeyi güvenli bölge kılıp karar vermiş. Oyuncularıma oyunun iyileştirici ve birleştirici gücünü anlattım, bundan sonra insanların nasıl mutlu edebileceğimize bakacağız dedim. Dün sahadaki enerjimiz daha iyi gözüküyordu umarım bu sahaya daha iyi şekilde yansır" sözleriyle değerlendirdi.



Depremden etkilenen şehirlerde anıları ve dostları olduğunu, onlara ulaşmaya çalıştığını anlatan Avcı, "Uzun sene futbol oynadığımız her şehir, meslektaşa uzanmaya çalıştık. Dostlarımla bağlantı kurdum. Birinci derecede bir şeyleri yoktu ama akrabalarıyla ilgili sıkıntıları olduğunu gördük. Bunun altından bir şekilde ülkemiz kalkacak" diye konuştu.



"BÖYLE BİR DURUMDA TRANSFER FIRSATI ÇIKSIN İSTEMEZDİM"



Depremden etkilenen ve ligden çekilen takımlardan Gaziantep FK'dan TFF'nin de sağladığı kolaylıkla gerçekleşen Lazar Markovic transferi hakkında konuşan Avcı, "Böyle bir durumda transfer fırsatı çıkmasını istemezdim. Fırsat aslında oyuncuların oynamasıyla ilgili bir durum. Bu konuyla ilgili mevkisel olarak problemimiz vardı. Kendisini daha önceden tanıyoruz, çok iyi bilgiler de aldım oyuncuyla ilgili. O da olumlu adım attı. Görüntülü konuştuk. Kulübe geldi. Umarım önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.



"DÜNYANIN SONU OLMADIĞINI GÖRDÜK"



Depremzedelere yapılacak yardımlar nedeniyle tüm takımların Trabzonspor-Basel maçında kenetlenmesini değerlendiren Avcı şöyle konuştu:



"Rekabet tabii ki olacaktır ama bu oyunda kazanan kaybeden de olacak. Futbol, ertesi gün hayatın yenilendiği bir oyundur. Dünyanın sonu değildir. Bunu bu günlerde anlamamız gerekiyor. Bunu saygıyla sevgiyle kabul edeceğiz. Geçen sene Trabzonspor şampiyon oldu. Bu sene birisi şampiyon olacaktır. Buna saygı göstermemiz gerekecektir. Bütün arzum bu etkileşimin sürmesi. İnsanların her zaman yan yana devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Diğer takım taraftarları için de şunu demeliyim, oyunun iyileştirici, birleştirici gücüne sahip çıkmamız gerekiyor. Kazanıp kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını gördük"



"DEVAMINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"



Basel'i elemeleri halinde Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde ilk kez 16'lara çıkacak olmasını değerlendirmesi istenen Avcı, "Umarım bu gerçekleşecek. Bu bir rekorsa çok güzel ama bunun devamını sağlamak istiyoruz. Bir senede 3 ayrı ligi oynamak çok büyük tecrübedir. Bunun daha ilerisi için arzu ve heyecan var bende. Karadeniz insanının duygusunu çok iyi bildiğim için o biletlerin tükeneceğini biliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.



SIOPIS: HERKES ADINA MÜCADELE EDECEĞİZ



Deprem nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek söze başlayan Manolis Siopis, "Maç hakkında çok fazla şey söylemek istemiyorum. Yarın bu maçı hep birlikte oynayacağız. Yarın Türkiye bir bütün olduğunu gösterecek. Çünkü herkes adına mücadele edeceğiz. Taraftara özel davetim, bizimle olmaları. Çünkü maçın tüm gelirleri depremzedelere aktarılacak. Taraftarları bilet alıp bizimle olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



"HEPİMİZ İNSANIZ, EŞİTİZ"



Siopis, Yunanistan'ın depremde Türkiye'ye yardım etmesiyle ilgisi soruya "Öncelikle hepimiz insanız, aynıyız, eşitiz. Bu gibi durumlarda tabi birbirimize yardımcı olacağız. Farklı iki ülke olabilir ama ben aynı görüyorum, aynı kültüre sahibiz. Böyle bir durumda tabii ki Yunan insanları yardıma gelmeye hazır olacaktır. Hissettiklerimi kelimelere dökebilmek çok zor. Ben de duygusal anlar yaşadım videoları gördüğümde" yanıtını verdi.