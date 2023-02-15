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TRANSFER HABERİ | Lazar Markovic Trabzonspor'da! Resmi imza bugün atılacak

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Sırp kanat oyuncusu Lazar Markovic şehre geldi. Futbolcu ile kısa sürede imzalar atılacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Lazar Markovic Trabzonspor'da! Resmi imza bugün atılacak

Trabzonspor bir yandan 'asrın felaketi' olan yıkıcı depremlerden etkilenen halkımız için yardım seferberliği yaparken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz devi, Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un futbolcularının başka takımlara kiralanmasına izin vermesiyle harekete geçmişti. Hatayspor'un golcü kanadı Ayoub El Kaabi ile ilgilenen Karadeniz devi, Gaziantep'ten Lazar Markovic için de harekete geçti. Sırp kanat oyuncusu 2015-16'da Fenerbahçe'de forma giymişti. Kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki futbolcu için kırmızısiyahlı kulüp ile masaya oturuldu.

BUGÜN RESMİ İMZALAR ATILACAK

Fırtına, Gaziantep yönetimi ile el sıkıştı. Ardından 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile temasa geçildi. Bu sezon Gaziantep formasıyla 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen tecrübeli yıldız da Karadeniz devinin kurmayları ile her konuda anlaştı. Sol kanat ve forvet arkası da oynayabilen Sırp futbolcu dün gece 21.00'de Trabzon'a ayak bastı. Bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzalar atılacak. Lazar Markovic'i kiralayan bordo-mavili yönetimin Atakaş Hatayspor'dan da oyuncu alması bekleniyor. Yönetimlerin bu konuda görüşmelerini devam ettirdiği ve kısa bir süre sonra sıcak gelişmelerin yaşanabileceği dile getiriliyor.

DEPREME YAKALANMADI

Lazar Markovic, deprem zamanında Antalya'daydı. Sırp futbolcu, İngiliz basınına yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Şu anda Antalya'dayız. Bu sadece bir tesadüf. Çünkü maçtan sonra üç gün izin aldık ve ailelerimizle Antalya'da kalmaya karar verdik. Depremden bu şekilde kaçtık. Aileleriyle birlikte on takım arkadaşım daha burada. Yaşanan trajedi nedeniyle Türk halkı ile dayanışma içerisindeyiz."

25 MİLYON EURO'YA LIVERPOOL'A GİTMİŞTİ

Futbola Borak Cacak'ta başlayan Markovic 2006'da Partizan'ın dikkatini çekti. 2011'de A takıma yükseldi ve Sırbistan Ligi'nde farkını gösterdi. 2013'te Benfica'ya transfer oldu, 1 sene sonra 25 milyon euro'ya Liverpool'a gitti. İngiliz devi, onu 2015'te Fenerbahçe'ye kiraladı. Kanarya'da 21 maçta 2 gol, 3 asistle beklentileri karşılayamayan Sırp kanat; Sporting Lizbon, Hull City ve Anderlecht'e de kiralandı. Ardından Partizan'a döndü. 2022'de Gaziantep FK'ye geldi.

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