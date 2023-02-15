Futbolculardan çağrı

Trabzonsporlu futbolcular, bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya tüm takım taraftarlarını davet etti. Kulübün sosyal medya paylaşımında, Abdülkadir Ömür, Siopis, Denswil ve Umut Bozok, "Hangi takımdan olursan ol. Nerede olursan ol. Yanımızda ol. Yaralarımızı hep birlikte saralım" ifadeleriyle taraftarlara çağrı yaptı.
Trabzonsporlu futbolcular, bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya tüm takım taraftarlarını davet etti. Kulübün sosyal medya paylaşımında, Abdülkadir Ömür, Siopis, Denswil ve Umut Bozok, "Hangi takımdan olursan ol. Nerede olursan ol. Yanımızda ol. Yaralarımızı hep birlikte saralım" ifadeleriyle taraftarlara çağrı yaptı.