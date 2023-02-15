Haberler Trabzonspor 30 saniyede rekor

30 saniyede rekor

UEFA kararı doğrultusunda yarın Konferans Ligi'nde Basel'i konuk edecek Trabzonspor, tüm bilet gelirini depremzedelere göndereceğini açıklamıştı. Biletler, 100 TL ile 750 TL arasındaki fiyatlarla önceki gün saat 15.00'te satışa çıktı. İlk 30 saniyede 5 bin bilet alınırken, rakam dakikalar içinde hızla arttı. Bordo-mavili yönetim, tüm takımlara ait Passolig kartlarına satışı açarken, Akyazı'da tarihi bir akşam yaşanacak. Sadece Trabzonsporlular değil, bütün taraftarlar hep birlikte Akyazı'dan birlik-beraberlik çağrısı yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
30 saniyede rekor
UEFA kararı doğrultusunda yarın Konferans Ligi'nde Basel'i konuk edecek Trabzonspor, tüm bilet gelirini depremzedelere göndereceğini açıklamıştı. Biletler, 100 TL ile 750 TL arasındaki fiyatlarla önceki gün saat 15.00'te satışa çıktı. İlk 30 saniyede 5 bin bilet alınırken, rakam dakikalar içinde hızla arttı. Bordo-mavili yönetim, tüm takımlara ait Passolig kartlarına satışı açarken, Akyazı'da tarihi bir akşam yaşanacak. Sadece Trabzonsporlular değil, bütün taraftarlar hep birlikte Akyazı'dan birlik-beraberlik çağrısı yapacak.
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