30 saniyede rekor

UEFA kararı doğrultusunda yarın Konferans Ligi'nde Basel'i konuk edecek Trabzonspor, tüm bilet gelirini depremzedelere göndereceğini açıklamıştı. Biletler, 100 TL ile 750 TL arasındaki fiyatlarla önceki gün saat 15.00'te satışa çıktı. İlk 30 saniyede 5 bin bilet alınırken, rakam dakikalar içinde hızla arttı. Bordo-mavili yönetim, tüm takımlara ait Passolig kartlarına satışı açarken, Akyazı'da tarihi bir akşam yaşanacak. Sadece Trabzonsporlular değil, bütün taraftarlar hep birlikte Akyazı'dan birlik-beraberlik çağrısı yapacak.
UEFA kararı doğrultusunda yarın Konferans Ligi'nde Basel'i konuk edecek Trabzonspor, tüm bilet gelirini depremzedelere göndereceğini açıklamıştı. Biletler, 100 TL ile 750 TL arasındaki fiyatlarla önceki gün saat 15.00'te satışa çıktı. İlk 30 saniyede 5 bin bilet alınırken, rakam dakikalar içinde hızla arttı. Bordo-mavili yönetim, tüm takımlara ait Passolig kartlarına satışı açarken, Akyazı'da tarihi bir akşam yaşanacak. Sadece Trabzonsporlular değil, bütün taraftarlar hep birlikte Akyazı'dan birlik-beraberlik çağrısı yapacak.