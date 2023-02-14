Mustafa için girişim yapıldı

Fırtına, Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'a da talip oldu. 25 yaşındaki sağ kanat, forvette de görev yapabiliyor. Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki futbolcu bu sezon 17 maçta 2 gol kaydetti. Trabzon doğumlu olan Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili formayı giymek istiyor. Tecrübeli futbolcu daha önce Yeni Malatya, 1461 Trabzon, Bolu ve Elazığ'da görev yaptı.
Fırtına, Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'a da talip oldu. 25 yaşındaki sağ kanat, forvette de görev yapabiliyor. Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki futbolcu bu sezon 17 maçta 2 gol kaydetti. Trabzon doğumlu olan Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili formayı giymek istiyor. Tecrübeli futbolcu daha önce Yeni Malatya, 1461 Trabzon, Bolu ve Elazığ'da görev yaptı.