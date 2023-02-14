Haberler Trabzonspor Mustafa için girişim yapıldı

Mustafa için girişim yapıldı

Fırtına, Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'a da talip oldu. 25 yaşındaki sağ kanat, forvette de görev yapabiliyor. Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki futbolcu bu sezon 17 maçta 2 gol kaydetti. Trabzon doğumlu olan Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili formayı giymek istiyor. Tecrübeli futbolcu daha önce Yeni Malatya, 1461 Trabzon, Bolu ve Elazığ'da görev yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Mustafa için girişim yapıldı
Fırtına, Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'a da talip oldu. 25 yaşındaki sağ kanat, forvette de görev yapabiliyor. Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki futbolcu bu sezon 17 maçta 2 gol kaydetti. Trabzon doğumlu olan Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili formayı giymek istiyor. Tecrübeli futbolcu daha önce Yeni Malatya, 1461 Trabzon, Bolu ve Elazığ'da görev yaptı.
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