Yardım yağıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de ekipman ve personeliyle ilk günden itibaren akın akın bölgeye intikal ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'a 15 arama kurtarma personeli, 15 iş makinesi operatörü, 8 şoför ve operatör, 41 kişilik yerel destek ekibi, 2 kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı, 15 adet iş makinesi, 8 adet cenaze aracı, 15 bin ekmek, 5 ton köfte, 20 bin ayran, 4 ton patates, 17 bin sandviç ekmeği, 400 kutu çocuk bezi, hijyen paketi, ilaç ve medikal malzeme, 11.200 adet battaniye, 1.600 yastık, 90 tüplü soba, 40 pelet soba, 130 ton pelet, 1 TIR su, 555 kutu mama, 173 kutu kuru gıda, 906 kutu çocuk bezi gönderdi.



İKİNCİ BİR MERKEZ AÇILDI

Afet Koordinasyon Merkezi olarak belirlenen Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi yardımlarla dolup taştı. Bunun üzerine organizasyonun daha hızlı işlemesi adına yardımlar dünden itibaren 08.00-20.00 saatleri arasında Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda toplanacak ve TIR'lara yüklenerek bekletilmeden deprem bölgesine gönderildi. İşlemler çok hızlandırıldı.



AĞLATAN GÖRÜNTÜ

7'den 70'e herkesin kampanyaya yardım için koştuğu Rize'de ihtiyaç malzemeleri ile doldurulan TIR'lar yola çıkıyor. Rize'de yaşayan 80 yaşındaki Bedriye Topçu da evinde ne varsa kolileyip sırtında yardım noktasına kadar taşıdı. Elinden ne geldiyse depremzedelere yardıma götürdüğünü söyleyen Topçu, "Allahım bir daha müslümanlara böyle bir afet göstermesin" dedi.

GECE GÜNDÜZ YARDIM GELDİ

Deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için başlatılan yardım kampanyasına Trabzonlular gönülden destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. Trabzonlu vatandaşlar gece gündüz demeden yayımlanan acil ihtiyaç listesi doğrultusunda iç ve dış giyim, hazır gıda, konserve, çocuk maması, çocuk bezi, su, ısıtıcı, battaniye, yatak-yorgan, ıslak mendil ile hijyen malzemeleri yardımı yaptı.