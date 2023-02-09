Karadeniz’in ‘Nene Hatun’ları

Yardım toplayanlar, soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, yatak, bebek maması gibi ihtiyaç malzemelerini bölge illerinde valilik koordinasyonunda oluşturulan 'Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'ne teslim ediyor. Karadeniz Bölgesi'nde kadınlar da kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak merkeze ulaştırıyor. Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara 'Nene Hatun' benzetmesinde bulunuyor.



TRABZON

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Ordu ve Bayburt'tan ekiplerin bölgeye sevki üçüncü günde de devam etti. Trabzon AFAD, Büyükşehir, KTÜ, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, İlbank, Çoruh EDAŞ, UMKE, TTAKE, AFAD Gönüllüsü, Kızılay, AKUT, İHH, BEŞİR, ANDA, SÜRAK ve yerel destek ekiplerinden toplamda 1004 personel, 107 araç ve 1 koordinasyon TIR'ı ve 204 iş makinası deprem bölgesine gönderildi.



RİZE

Rize'de kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütlerinden 869 arama kurtarma personeli, 110 iş makinesi, 177 kamyon, 285 araç, 9 ambulans ve 5 itfaiye aracı ile 84 yaşam ve ihtiyaç malzemesi TIR'ı bölgeye gönderildi. Öte yandan Sağlık Müdürlüğü öncülüğüne görevli doktor ve sağlık çalışanlarının yanı sıra Rize Müftüsü Naci Çakmakçı ile 70 kişilik din görevlisi de bölgeye gitti.



GİRESUN

gıresun'dan, toplam 51 yardım aracı ve 18 iş makinesi törenle bölgelere sevk edildi. Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, yardım kampanyasına bölge halkının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



ARTVİN

Artvin'de bugüne kadar kamu kuruluşları, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 402 kişi arama kurtarma çalışmalarına ve diğer faaliyetlere katılmak için deprem bölgesine gönderildi. İnsan gücünün yanı sıra deprem bölgesinde enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyelere ait 120 iş makinesi de bölgeye sevk edildi.



ORDU

Ordu valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentten arama kurtarma, sağlık, teknik, güvenlik ve yerel destek ekibi ile AFAD gönüllüsü olmak üzere toplam 528 personel, 82 iş makinesi ile 62 muhtelif aracın sevk edildiği belirtildi. Çadır, yatak, battaniye, yastık, mutfak setinden oluşan toplam 3 bin 264 afet malzemesinin de gönderildiği ifade edilen açıklamada, bunlara ek olarak battaniye, ısıtıcı, giyecek, ayakkabı, gıda, su, mama gönderildi.



BAYBURT

Bayburt'ta bugüne kadar kamu kuruluşları, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından kurtarma çalışmalarına ve diğer faaliyetlere katılmak için kurtarma, sağlık, teknik, güvenlik ve yerel destek ekibi ile Kızılay gönüllüsü olmak üzere toplam 300 kişi deprem bölgesine gönderildi. Ayrıca 37 iş makinesi de bölgeye sevk edildi.